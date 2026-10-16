Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Αυτή θα είναι η τελική εικόνα μετά την επέκταση-αναβάθμισή του, δείτε φωτογραφίες

Το αίθριο με το σιντριβάνι στο υπόγειο επίπεδο

Στον χώρο αυτό θα διαμορφωθούν ευέλικτες αίθουσες ελεύθερης ροής και μικρότεροι εκθεσιακοί χώροι. Το δε μεγάλο δημόσιο πάρκο που θα δημιουργηθεί φιλοδοξεί για γίνει ο νέος χώρος συνάντηση στην πόλη όπου ο πολιτισμός και το πράσινο θα συνυπάρχουν αρμονικά.«Η αναβάθμιση και η επέκτασή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου συνιστούν μια στρατηγική επένδυση στον πολιτισμό, στην επιστημονική έρευνα και στην εξωστρέφεια της χώρας. Αποτελεί ένα εμβληματικό έργο πολιτισμού, με σεβασμό στο ιστορικό μνημείο, με νέους εκθεσιακούς χώρους και τον επανασχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου, στην καρδιά της Αθήνας» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Το Νέο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αντάξιο της μοναδικότητας των συλλογών του και της παγκόσμιας σημασίας τους, προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, τη μελέτη και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, περισσότερες δυνατότητες για την εκπαιδευτική και ερευνητική αποστολή του, αλλά και σύγχρονες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες του ενώ αποκτά πιο ακόμη ουσιαστική σχέση με την πόλη