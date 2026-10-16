Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Αυτή θα είναι η τελική εικόνα μετά την επέκταση-αναβάθμισή του, δείτε φωτογραφίες
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Αυτή θα είναι η τελική εικόνα μετά την επέκταση-αναβάθμισή του, δείτε φωτογραφίες
Εγκρίθηκαν οι τροποποιημένες μελέτες - Προβλέπουν χαμηλότερο ύψος για το νέο, υπόσκαφο κτίριο, νέα είσοδο, αίθριο με συντριβάνι και μεγάλο δημόσιο πάρκο
Μείωση του ύψους της πρόσοψης του νέου υπόσκαφου κτιρίου-επέκταση κατά τρία μέτρα προκειμένου να μην κρύβει το αρχικό, νεοκλασικό κτίριο, δημιουργία νέας κεντρικής εισόδου και μεγάλου δημόσιου πάρκου με πλούσια βλάστηση, χώρους συνάντησης, αναψυχής και εστίασης, κεντρικό αίθριο με υδάτινο στοιχείο στο υπόγειο επίπεδο και εσωτερικές συνδέσεις των χώρων του συμπεριλαμβάνονται στις επικαιροποιημένες, τελικές μελέτες για την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου οι οποίες εξασφάλισαν το πράσινο φως από τα αρμόδια Κεντρικά Συμβούλια του υπουργείου Πολιτισμού.
Η πρόταση σχεδιασμού βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο όραμα που συνδυάζει την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και προσβάσιμου δημόσιου χώρου. Τα αρχιτεκτονικά γραφεία Chipperfield-Τομπάζη, που έχουν αναλάβει από το 2024 την εκπόνηση των σχετικών μελετών, μείωσαν το περιμετρικό στηθαίο της υπόσκαφης επέκτασης προς την οδό Πατησίων έτσι ώστε να αναδεικνύεται η νεοκλασική πρόσοψη του εμβληματικού ιστορικού κτηρίου, η οποία θα διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο.
Μια νέα είσοδος, μαζί έναν χώρο υποδοχής θα δημιουργηθούν στο επίπεδο της επέκτασης από την οποία θα εισέρχονται πλέον οι επισκέπτες προκειμένου να ξεκινήσουν την περιήγησή τους στο νέο Μουσείο, οι χώροι του οποίου θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω εσωτερικών συνδέσεων προσφέροντας μια συνεκτική αφήγηση της εξέλιξης του ελληνικού πολιτισμού από τη Νεολιθική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα, μέσα από τέσσερα επίπεδα, δύο στην επέκταση και δύο στο ιστορικό κτίριο.
Η έκθεση θα διαθέτει μια κεντρική διαδρομή η οποία θα συνδέει τις διαφορετικές ιστορικές περιόδους και θα διανθίζεται από περιφερειακές διαδρομές. Στο κτίριο της επέκτασης πρωταγωνιστικό ρόλο θα διαδραματίζει το κεντρικό αίθριο με το υδάτινο στοιχείο στο υπόγειο επίπεδο μέσω του οποίου θα ενισχύεται ο φυσικός φωτισμός.
Η πρόταση σχεδιασμού βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο όραμα που συνδυάζει την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και προσβάσιμου δημόσιου χώρου. Τα αρχιτεκτονικά γραφεία Chipperfield-Τομπάζη, που έχουν αναλάβει από το 2024 την εκπόνηση των σχετικών μελετών, μείωσαν το περιμετρικό στηθαίο της υπόσκαφης επέκτασης προς την οδό Πατησίων έτσι ώστε να αναδεικνύεται η νεοκλασική πρόσοψη του εμβληματικού ιστορικού κτηρίου, η οποία θα διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο.
Μια νέα είσοδος, μαζί έναν χώρο υποδοχής θα δημιουργηθούν στο επίπεδο της επέκτασης από την οποία θα εισέρχονται πλέον οι επισκέπτες προκειμένου να ξεκινήσουν την περιήγησή τους στο νέο Μουσείο, οι χώροι του οποίου θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω εσωτερικών συνδέσεων προσφέροντας μια συνεκτική αφήγηση της εξέλιξης του ελληνικού πολιτισμού από τη Νεολιθική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα, μέσα από τέσσερα επίπεδα, δύο στην επέκταση και δύο στο ιστορικό κτίριο.
Η έκθεση θα διαθέτει μια κεντρική διαδρομή η οποία θα συνδέει τις διαφορετικές ιστορικές περιόδους και θα διανθίζεται από περιφερειακές διαδρομές. Στο κτίριο της επέκτασης πρωταγωνιστικό ρόλο θα διαδραματίζει το κεντρικό αίθριο με το υδάτινο στοιχείο στο υπόγειο επίπεδο μέσω του οποίου θα ενισχύεται ο φυσικός φωτισμός.
Στον χώρο αυτό θα διαμορφωθούν ευέλικτες αίθουσες ελεύθερης ροής και μικρότεροι εκθεσιακοί χώροι. Το δε μεγάλο δημόσιο πάρκο που θα δημιουργηθεί φιλοδοξεί για γίνει ο νέος χώρος συνάντηση στην πόλη όπου ο πολιτισμός και το πράσινο θα συνυπάρχουν αρμονικά.
«Η αναβάθμιση και η επέκτασή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου συνιστούν μια στρατηγική επένδυση στον πολιτισμό, στην επιστημονική έρευνα και στην εξωστρέφεια της χώρας. Αποτελεί ένα εμβληματικό έργο πολιτισμού, με σεβασμό στο ιστορικό μνημείο, με νέους εκθεσιακούς χώρους και τον επανασχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου, στην καρδιά της Αθήνας» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Το Νέο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αντάξιο της μοναδικότητας των συλλογών του και της παγκόσμιας σημασίας τους, προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, τη μελέτη και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, περισσότερες δυνατότητες για την εκπαιδευτική και ερευνητική αποστολή του, αλλά και σύγχρονες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες του ενώ αποκτά πιο ακόμη ουσιαστική σχέση με την πόλη
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