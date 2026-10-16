Η εξαντλητική δίαιτα της Κρίστιν Ντέιβις για το Sex and the City: Δεν ξέρω πώς δεν τρελάθηκα
Η εξαντλητική δίαιτα της Κρίστιν Ντέιβις για το Sex and the City: Δεν ξέρω πώς δεν τρελάθηκα
Υπήρχε μια περίοδος, στις αρχές της σειράς, που μπορούσες να δεις τα πλευρά μου, τόνισε η ηθοποιός
Εξαντλητική δίαιτα είχε ακολουθήσει η Κρίστιν Ντέιβις κατά τη διάρκεια των πρώτων σεζόν του «Sex and the City», με την ίδια να αποκαλύπτει ότι είχε φτάσει στο σημείο να τρέφεται αποκλειστικά με σοκολατένια κουφετάκια για εβδομάδες, προκειμένου να χωράει στα ρούχα του χαρακτήρα της.
Η ηθοποιός, που υποδυόταν τη Σάρλοτ Γιορκ στην επιτυχημένη σειρά, θυμήθηκε πόσο είχε αδυνατίσει εκείνη την περίοδο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι φαίνονταν τα πλευρά της και ότι το σώμα της είχε μείνει «πετσί και κόκαλο». Η Ντέιβις μίλησε για τις ανασφάλειες που αντιμετώπιζε σχετικά με την εικόνα του σώματός της, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον τηλεοπτικό σύζυγό της, Έβαν Χάντλερ, στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της, «Are You a Charlotte?».
Όπως εξήγησε, στις πρώτες σεζόν της σειράς είχε καταφύγει σε ακραίες διατροφικές συνήθειες, καθώς θεωρούσε ότι η συνηθισμένη δίαιτα δεν ήταν αρκετή για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της γκαρνταρόμπας του ρόλου της. «Υπήρχε μια περίοδος, στις αρχές της σειράς, που μπορούσες να δεις τα πλευρά μου», εξομολογήθηκε.
«Ήταν ένα από εκείνα τα πολύ ζεστά καλοκαίρια και θυμάμαι ότι για μερικές εβδομάδες έτρωγα μόνο M&M's. Δεν ξέρω πώς δεν τρελάθηκα ή κάτι τέτοιο. Και δεν μου είχε μείνει καθόλου στήθος. Ήμουν κυριολεκτικά πετσί και κόκαλο», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η ηθοποιός επισκέφθηκε τελικά έναν ειδικό στον βελονισμό, ο οποίος έμεινε έκπληκτος όταν έμαθε ότι η διατροφή της αποτελούνταν αποκλειστικά από σοκολατένια κουφετάκια. «Μου είπε: "Μην ξαναβάλεις αυτό το πράγμα στο στόμα σου"», θυμήθηκε η Ντέιβις, μιλώντας στον Χάντλερ, ο οποίος εντάχθηκε στο καστ του «Sex and the City» το 2002, κατά την πέμπτη σεζόν. «Κι εγώ του απάντησα: "Γιατί όχι; Είναι το μόνο που τρώω"».
Στη συνέχεια εξήγησε πώς είχε καταλήξει σε αυτή την ασυνήθιστη διατροφική επιλογή. «Είχα διαβάσει ότι οι χορεύτριες μπαλέτου καπνίζουν τσιγάρα και τρώνε σοκολάτες. Οπότε σκέφτηκα: "Αφού μπορούν να το κάνουν εκείνες, μπορώ κι εγώ". Μόνο που εγώ δεν κάπνιζα», ανέφερε.
Ο Έβαν Χάντλερ, ο οποίος είχε χάσει βάρος μετά το τέλος της σειράς, τόνισε ότι κατανοούσε τα συναισθήματα της συναδέλφου του, καθώς είχε βιώσει κάτι αντίστοιχο, όταν παρακολούθησε ξανά επεισόδια του «Sex and the City». «Σκεφτόμουν: "Α, ναι, κοίτα, είχα κοιλιά τότε"».
Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, οι θαυμαστές της σειράς δεν δίσταζαν να σχολιάζουν την εμφάνισή του. «Πήγαινα για φαγητό στη Νέα Υόρκη και ο κόσμος μου έλεγε πραγματικά: "Στη σειρά φαίνεσαι πολύ πιο χοντρός"», θυμήθηκε ο ηθοποιός. «Δεν ξέρεις αν πρέπει να τους πεις ευχαριστώ ή όχι», πρόσθεσε.
Η Ντέιβις παραδέχτηκε ότι είχε βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις κατά τη διάρκεια των έξι σεζόν της σειράς. «Έβαν, για χρόνια ολόκληρα, αυτό ήταν το μόνο που μου έλεγαν», αποκάλυψε. «Και απλώς σκεφτόσουν: "Εντάξει, υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις για να ξεφύγουμε από αυτή τη στιγμή;". Ήταν τόσο αμήχανο», εξήγησε.
Ωστόσο, μέχρι την έκτη και τελευταία σεζόν του «Sex and the City», η ηθοποιός είχε πλέον συμφιλιωθεί με την εικόνα του σώματός της. Σε ένα από τα τελευταία επεισόδια της σειράς, η Σάρλοτ παντρεύεται τον Χάρι και η Ντέιβις μπορεί σήμερα να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη σκηνή με θετικά συναισθήματα. «Όταν ξαναείδα τον γάμο μας, σκέφτηκα πόσο μου αρέσει εκείνο το φόρεμα», είπε στον Χάντλερ. «Όλα είναι όπως πρέπει, έχω καμπύλες και είναι μια χαρά», κατέληξε.
Η ηθοποιός, που υποδυόταν τη Σάρλοτ Γιορκ στην επιτυχημένη σειρά, θυμήθηκε πόσο είχε αδυνατίσει εκείνη την περίοδο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι φαίνονταν τα πλευρά της και ότι το σώμα της είχε μείνει «πετσί και κόκαλο». Η Ντέιβις μίλησε για τις ανασφάλειες που αντιμετώπιζε σχετικά με την εικόνα του σώματός της, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον τηλεοπτικό σύζυγό της, Έβαν Χάντλερ, στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της, «Are You a Charlotte?».
Όπως εξήγησε, στις πρώτες σεζόν της σειράς είχε καταφύγει σε ακραίες διατροφικές συνήθειες, καθώς θεωρούσε ότι η συνηθισμένη δίαιτα δεν ήταν αρκετή για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της γκαρνταρόμπας του ρόλου της. «Υπήρχε μια περίοδος, στις αρχές της σειράς, που μπορούσες να δεις τα πλευρά μου», εξομολογήθηκε.
«Ήταν ένα από εκείνα τα πολύ ζεστά καλοκαίρια και θυμάμαι ότι για μερικές εβδομάδες έτρωγα μόνο M&M's. Δεν ξέρω πώς δεν τρελάθηκα ή κάτι τέτοιο. Και δεν μου είχε μείνει καθόλου στήθος. Ήμουν κυριολεκτικά πετσί και κόκαλο», πρόσθεσε στη συνέχεια.
‘Sex and the City’ star Kristin Davis recalls ‘just eating M&Ms’ during the show’s early seasons to lose weight: ‘I had no breasts left, like it’s just bones.’ https://t.co/Vmqd0FIOzf— Entertainment Weekly (@EW) October 16, 2026
Στη συνέχεια εξήγησε πώς είχε καταλήξει σε αυτή την ασυνήθιστη διατροφική επιλογή. «Είχα διαβάσει ότι οι χορεύτριες μπαλέτου καπνίζουν τσιγάρα και τρώνε σοκολάτες. Οπότε σκέφτηκα: "Αφού μπορούν να το κάνουν εκείνες, μπορώ κι εγώ". Μόνο που εγώ δεν κάπνιζα», ανέφερε.
Ο Έβαν Χάντλερ, ο οποίος είχε χάσει βάρος μετά το τέλος της σειράς, τόνισε ότι κατανοούσε τα συναισθήματα της συναδέλφου του, καθώς είχε βιώσει κάτι αντίστοιχο, όταν παρακολούθησε ξανά επεισόδια του «Sex and the City». «Σκεφτόμουν: "Α, ναι, κοίτα, είχα κοιλιά τότε"».
Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, οι θαυμαστές της σειράς δεν δίσταζαν να σχολιάζουν την εμφάνισή του. «Πήγαινα για φαγητό στη Νέα Υόρκη και ο κόσμος μου έλεγε πραγματικά: "Στη σειρά φαίνεσαι πολύ πιο χοντρός"», θυμήθηκε ο ηθοποιός. «Δεν ξέρεις αν πρέπει να τους πεις ευχαριστώ ή όχι», πρόσθεσε.
Η Ντέιβις παραδέχτηκε ότι είχε βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις κατά τη διάρκεια των έξι σεζόν της σειράς. «Έβαν, για χρόνια ολόκληρα, αυτό ήταν το μόνο που μου έλεγαν», αποκάλυψε. «Και απλώς σκεφτόσουν: "Εντάξει, υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις για να ξεφύγουμε από αυτή τη στιγμή;". Ήταν τόσο αμήχανο», εξήγησε.
Ωστόσο, μέχρι την έκτη και τελευταία σεζόν του «Sex and the City», η ηθοποιός είχε πλέον συμφιλιωθεί με την εικόνα του σώματός της. Σε ένα από τα τελευταία επεισόδια της σειράς, η Σάρλοτ παντρεύεται τον Χάρι και η Ντέιβις μπορεί σήμερα να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη σκηνή με θετικά συναισθήματα. «Όταν ξαναείδα τον γάμο μας, σκέφτηκα πόσο μου αρέσει εκείνο το φόρεμα», είπε στον Χάντλερ. «Όλα είναι όπως πρέπει, έχω καμπύλες και είναι μια χαρά», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα