Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Κλήρωση Eurojackpot 16/10/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 16/10/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, (13/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 12, 24, 25, 29, 45 και 9, 1.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 12, 24, 25, 29, 45 και 9, 1.
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