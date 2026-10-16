Ο Πούτιν ανακοίνωσε την εγκαθίδρυση ρωσικής «ζώνης ασφαλείας» μήκους 660 χλμ. εντός της Ουκρανίας, ενόψει μελλοντικών διαπραγματεύσεων

Φορώντας στρατιωτική στολή, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε ένα κέντρο στρατιωτικής διοίκησης, ο Πούτιν είπε ότι η δημιουργία αυτής της ζώνης είναι η απάντηση στην εισβολή της Ουκρανίας, το 2024-25, στην περιφέρεια του Κουρσκ