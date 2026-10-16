Πριν και μετά την IKEA: 25 χρόνια που άλλαξαν το ελληνικό σπίτι

Τον Οκτώβριο του 2001 μετακόμισα στην Αθήνα, σε ένα φοιτητικό σπίτι που είχε φτιαχτεί εκ των ενόντων. Ένας καναπές από το παλιό μας σαλόνι, το εφηβικό μου κρεβάτι, ένα τραπέζι από φορμάικα και διάφορα μικροαντικείμενα που περίσσευαν από το πατρικό μου. Τον ίδιο μήνα, λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα πιο βόρεια, άνοιγε το πρώτο κατάστημα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα – κι εγώ αναρωτιόμουν αν έπρεπε να έχω προτιμήσει για το μηχανογραφικό μου τη Θεσσαλονίκη. 25 χρόνια μετά, δεν μετάνιωσα ποτέ για την πόλη όπου σπούδασα και ζω ακόμα, μεταξύ άλλων διότι στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η ΙΚΕΑ κατέφτασε στην Αθήνα και οι επιθυμίες μου για προσιτά, ευέλικτα έπιπλα και άλλα είδη σπιτιού είχαν γίνει πολλές φορές πραγματικότητα – κι εξακολουθούν να γίνονται, χάρη στο σουηδικό brand και τον άρρηκτο δεσμό που έχει χτίσει με το ελληνικό σπίτι όλα αυτά τα χρόνια.