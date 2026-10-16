Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη
Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη
Οι ερυθρόλευκοι με ανάρτησή τους εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη
Ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη.
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ερυθρόλευκοι στην τοποθέτησή τους.
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, όπως είναι γνωστό, έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή (16/10) σε ηλικία 90 ετών.
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ερυθρόλευκοι στην τοποθέτησή τους.
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, όπως είναι γνωστό, έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή (16/10) σε ηλικία 90 ετών.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. https://t.co/5bHF7FNGRw— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 16, 2026
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