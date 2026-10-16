Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη
SPORTS
Ολυμπιακός Γιώργος Βαρδινογιάννης

Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη

Οι ερυθρόλευκοι με ανάρτησή τους εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη 

Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη
Ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. 

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ερυθρόλευκοι στην τοποθέτησή τους.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, όπως είναι γνωστό, έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή (16/10) σε ηλικία 90 ετών.

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