«Προκάλεσα άθελα μου φασαρία» απαντά ο Θοδωρής Αθερίδης μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωση που έκανε για τη Γάκα

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Η δήλωση αυτή μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και την επόμενη ημέρα σχολιάστηκε έντονα στις εκπομπές, με πολλούς να υποστηρίζουν πως ήταν άστοχη τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ η υπόθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.