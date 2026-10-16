«Προκάλεσα άθελα μου φασαρία» απαντά ο Θοδωρής Αθερίδης μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωση που έκανε για τη Γάκα
«Προκάλεσα άθελα μου φασαρία» απαντά ο Θοδωρής Αθερίδης μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωση που έκανε για τη Γάκα
Ο ηθοποιός, σχολιάζοντας την υπόθεση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είχε πει για την κατηγορούμενη: «Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε κελί»
Με μία ανάρτηση απάντησε ο Θοδωρής Αθερίδης μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη δήλωση που έκανε για την Ιωάννα Γάκα που εμπλέκεται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, επισημαίνοντας πως προκάλεσε άθελά του «φασαρία».
Ο ηθοποιός εξήγησε πως προσπάθησε να μπει στην ψυχολογία της γιατρού, όπως τον είχε συμβουλεύσει ο Μανούσος Μανουσάκης όταν γύριζαν το «Δίχτυ» και έπρεπε να καταλάβει την ψυχολογία των αστυνομικών αλλά και των εγκληματιών: «Όταν ξεκινούσαμε τα γυρίσματα για "Το δίχτυ" ο Μανούσος είχε οργανώσει ένα μεσημεριανό γεύμα γνωριμίας των ηθοποιών με υψηλόβαθμους ανακριτές της αστυνομίας. Είναι νέοι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία στα ειδεχθή εγκλήματα που έγιναν ευρέως γνωστά στην κοινωνία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μέσα από την κουβέντα μας, που σκοπό είχε σαν ηθοποιοί να πλησιάσουμε την ψυχολογία αυτών των αστυνομικών, σταθήκαμε όλοι στην μεθοδολογία που ακολουθούσαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μας είπανε, παρά μόνο η ενσυναίσθηση. Να μπεις μέσα στο μυαλό του εγκληματία και να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις. Πώς νοιώθει τώρα, πως ένιωθε όταν διέπραξε το έγκλημα, γιατί το έκανε, κλπ. Μιλήσαμε για τον Μπαμπη Αναγνωστόπουλο, την Πισπιρίγκου, την Μουρτζούγκου και άλλους», έγραψε αρχικά.
Ο Θοδωρής Αθερίδης κατέληξε: «Είναι μέρος της δουλειάς τους η ενσυναίσθηση και διδάσκεται στις σχολές της αστυνομίας των διεθνών πανεπιστημίων. Εμάς ο Μανούσος, που ήταν λάτρης της περιπέτειας της δουλειάς μας, για αυτό μας τους γνώρισε. Να διδαχτούμε σαν ηθοποιοί όχι μόνο με το ταλέντο μας, αλλά και με την μέθοδο της έρευνας που θεωρούσε πως έπρεπε να κάνουμε ως ηθοποιοί. Εκείνο το μεσημέρι συζητήσαμε για όλες τις περιπτώσεις των εγκληματιών που προανέφερα. Μπήκαμε σ’ ολονών τα παπούτσια. Το αναφέρω για να προστεθούν στον κατάλογο των εγκληματιών που άνοιξα, και δυστυχώς, προκάλεσα άθελα μου φασαρία!».
Δείτε την ανάρτηση
«Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε κελί»
Ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» όπου παραχώρησε συνέντευξη.
Όπως εξήγησε, προσπάθησε να φανταστεί την εμπειρία της κράτησης στη φυλακή, για έναν άνθρωπο που είχε συνηθίσει να ζει σε διαφορετικές συνθήκες, όπως είναι στην περίπτωση αυτή η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα: «Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε "να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο", ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε», είπε.
Η δήλωση αυτή μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και την επόμενη ημέρα σχολιάστηκε έντονα στις εκπομπές, με πολλούς να υποστηρίζουν πως ήταν άστοχη τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ η υπόθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο ηθοποιός εξήγησε πως προσπάθησε να μπει στην ψυχολογία της γιατρού, όπως τον είχε συμβουλεύσει ο Μανούσος Μανουσάκης όταν γύριζαν το «Δίχτυ» και έπρεπε να καταλάβει την ψυχολογία των αστυνομικών αλλά και των εγκληματιών: «Όταν ξεκινούσαμε τα γυρίσματα για "Το δίχτυ" ο Μανούσος είχε οργανώσει ένα μεσημεριανό γεύμα γνωριμίας των ηθοποιών με υψηλόβαθμους ανακριτές της αστυνομίας. Είναι νέοι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία στα ειδεχθή εγκλήματα που έγιναν ευρέως γνωστά στην κοινωνία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μέσα από την κουβέντα μας, που σκοπό είχε σαν ηθοποιοί να πλησιάσουμε την ψυχολογία αυτών των αστυνομικών, σταθήκαμε όλοι στην μεθοδολογία που ακολουθούσαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μας είπανε, παρά μόνο η ενσυναίσθηση. Να μπεις μέσα στο μυαλό του εγκληματία και να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις. Πώς νοιώθει τώρα, πως ένιωθε όταν διέπραξε το έγκλημα, γιατί το έκανε, κλπ. Μιλήσαμε για τον Μπαμπη Αναγνωστόπουλο, την Πισπιρίγκου, την Μουρτζούγκου και άλλους», έγραψε αρχικά.
Ο Θοδωρής Αθερίδης κατέληξε: «Είναι μέρος της δουλειάς τους η ενσυναίσθηση και διδάσκεται στις σχολές της αστυνομίας των διεθνών πανεπιστημίων. Εμάς ο Μανούσος, που ήταν λάτρης της περιπέτειας της δουλειάς μας, για αυτό μας τους γνώρισε. Να διδαχτούμε σαν ηθοποιοί όχι μόνο με το ταλέντο μας, αλλά και με την μέθοδο της έρευνας που θεωρούσε πως έπρεπε να κάνουμε ως ηθοποιοί. Εκείνο το μεσημέρι συζητήσαμε για όλες τις περιπτώσεις των εγκληματιών που προανέφερα. Μπήκαμε σ’ ολονών τα παπούτσια. Το αναφέρω για να προστεθούν στον κατάλογο των εγκληματιών που άνοιξα, και δυστυχώς, προκάλεσα άθελα μου φασαρία!».
Δείτε την ανάρτηση
«Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε κελί»
Ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» όπου παραχώρησε συνέντευξη.
Όπως εξήγησε, προσπάθησε να φανταστεί την εμπειρία της κράτησης στη φυλακή, για έναν άνθρωπο που είχε συνηθίσει να ζει σε διαφορετικές συνθήκες, όπως είναι στην περίπτωση αυτή η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα: «Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε "να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο", ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε», είπε.
Η δήλωση αυτή μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και την επόμενη ημέρα σχολιάστηκε έντονα στις εκπομπές, με πολλούς να υποστηρίζουν πως ήταν άστοχη τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ η υπόθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.
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