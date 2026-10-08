H Ντέιζι-Έντγκαρ Τζόουνς ανακάλυψε στη Mango το πιο ιδιαίτερο σακάκι του φθινοπώρου
MARIE CLAIRE

H Ντέιζι-Έντγκαρ Τζόουνς ανακάλυψε στη Mango το πιο ιδιαίτερο σακάκι του φθινοπώρου

Και το φόρεσε με σκισμένο τζιν και γόβες.

H Ντέιζι-Έντγκαρ Τζόουνς ανακάλυψε στη Mango το πιο ιδιαίτερο σακάκι του φθινοπώρου
Η επιστροφή της ρομαντικής αισθητικής του 19ου αιώνα στη μόδα δεν σημαίνει απαραίτητα κορσέδες, περίτεχνα φορέματα και νοσταλγικές σιλουέτες. Μερικές φορές, αρκεί ένα καλοραμμένο σακάκι με ιδιαίτερο γιακά για να μεταφέρει κάτι από τη γοητεία μιας άλλης εποχής στο σήμερα. Η Daisy Edgar-Jones φαίνεται να το γνωρίζει καλά, καθώς στις εμφανίσεις της για την προώθηση της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του Sense and Sensibility της Jane Austen συνδυάζει στοιχεία εμπνευσμένα από την εποχή της ηρωίδας της με σύγχρονα κομμάτια της καθημερινής γκαρνταρόμπας.

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