H Ντέιζι-Έντγκαρ Τζόουνς ανακάλυψε στη Mango το πιο ιδιαίτερο σακάκι του φθινοπώρου

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επιστροφή της ρομαντικής αισθητικής του 19ου αιώνα στη μόδα δεν σημαίνει απαραίτητα κορσέδες, περίτεχνα φορέματα και νοσταλγικές σιλουέτες. Μερικές φορές, αρκεί ένα καλοραμμένο σακάκι με ιδιαίτερο γιακά για να μεταφέρει κάτι από τη γοητεία μιας άλλης εποχής στο σήμερα. Η