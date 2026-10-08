Ανθρωποειδή ρομπότ καθαρίζουν σπίτια για 30 δολάρια

Πλησιάζει το τέλος της γενικής καθαριότητας; Αν είναι να βγει κάτι καλό από την τεχνητή νοημοσύνη, ας είναι τουλάχιστον αυτό. Ήδη εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο προσφέρει υπηρεσία καθαρισμού σπιτιών με ανθρωποειδή ρομπότ έναντι 30 δολαρίων την ώρα. Και αν ακούγονται πολλά, μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι μία ώρα ήταν αρκετή για να καθαρίσει το δικό της, με άψογα αποτελέσματα.