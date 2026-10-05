Ολίβια Κόλμαν: Στα 52 χρόνια της έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ
Ολίβια Κόλμαν: Στα 52 χρόνια της έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ
Στο show του οίκου στις 4 Οκτωβρίου
Η Olivia Colman έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, στο show της Miu Miu για την Άνοιξη 2027 στο Παρίσι. Αφήνοντας για λίγο στην άκρη την υποκριτική, παρέλασε με ένα λουκ όπου πρωταγωνιστούσε το δέρμα, με μαύρο blazer πάνω από πλεκτό V-neck σε σκούρο μπλε, μαύρη φούστα και καφέ loafers, χαρακτηριστικά του οίκου. Την εμφάνισή της συμπλήρωνε μια ζώνη με αλυσίδες.
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