Τσαντ Λόου: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της 13χρονης κόρης του ηθοποιού, αδερφού του Ρομπ Λόου

Έγινε γνωστή η αιτία θανάτου της κόρης του ηθοποιού Chad Lowe, Fiona. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιατροδικαστή που κοινοποιήθηκε στο People, η 13χρονη κόρη του Lowe και της συζύγου του, παραγωγού Kim Painter, διαπιστώθηκε νεκρή στις 1:14 π.μ. την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, σε νοσοκομείο της περιοχής. Tην Πέμπτη 1 Οκτωβρίου ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία.