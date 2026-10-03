Τσαντ Λόου: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της 13χρονης κόρης του ηθοποιού, αδερφού του Ρομπ Λόου
MARIE CLAIRE

Τσαντ Λόου: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της 13χρονης κόρης του ηθοποιού, αδερφού του Ρομπ Λόου

Η οικογένεια χαρακτήρισε το κορίτσι «το φως της ζωής μας»

Τσαντ Λόου: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της 13χρονης κόρης του ηθοποιού, αδερφού του Ρομπ Λόου
Έγινε γνωστή η αιτία θανάτου της κόρης του ηθοποιού Chad Lowe, Fiona. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιατροδικαστή που κοινοποιήθηκε στο People, η 13χρονη κόρη του Lowe και της συζύγου του, παραγωγού Kim Painter, διαπιστώθηκε νεκρή στις 1:14 π.μ. την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, σε νοσοκομείο της περιοχής. Tην Πέμπτη 1 Οκτωβρίου ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία.

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