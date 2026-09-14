Γιώργος Μαζωνάκης: Ένα αδημοσίευτο βίντεο με τη σκυλίτσα του
MARIE CLAIRE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ένα αδημοσίευτο βίντεο με τη σκυλίτσα του

Το μοιράστηκε στο Instagram ο κινηματογραφιστής Αλέξανδρος Σταματιάδης, από τα γυρίσματα ενός βίντεο κλιπ όπου η συγκεκριμένη σκηνή βρέθηκε τελικά εκτός μοντάζ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ένα αδημοσίευτο βίντεο με τη σκυλίτσα του
Η σκυλίτσα του Γιώργου Μαζωνάκη, Αρίθα, η «μεγαλύτερη αγάπη» της ζωής του, όπως την είχε αποκαλέσει ο ίδιος, πέθανε σχεδόν έναν χρόνο πριν από τον δικό του, πρόωρο θάνατο. Το ντουέτο όμως έχει απαθανατιστεί σε φωτογραφίες και βίντεο, γιατί ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός δεν μοιραζόταν μόνο στιγμιότυπά τους στα social media αλλά επιπλέον την έπαιρνε παντού μαζί του, σε φωτογραφίσεις και γυρίσματα.

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