Γιώργος Μαζωνάκης: Ένα αδημοσίευτο βίντεο με τη σκυλίτσα του

Η σκυλίτσα του Γιώργου Μαζωνάκη, Αρίθα, η «μεγαλύτερη αγάπη» της ζωής του, όπως την είχε αποκαλέσει ο ίδιος, πέθανε σχεδόν έναν χρόνο πριν από τον δικό του, πρόωρο θάνατο. Το ντουέτο όμως έχει απαθανατιστεί σε φωτογραφίες και βίντεο, γιατί ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός δεν μοιραζόταν μόνο στιγμιότυπά τους στα social media αλλά επιπλέον την έπαιρνε παντού μαζί του, σε φωτογραφίσεις και γυρίσματα.