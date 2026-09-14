Δημοσιογράφος και η μητέρα της δέχτηκε επίθεση στην Αθήνα: «Την έσυρε από μία μικρή αλυσίδα στο λαιμό»
Δημοσιογράφος και η μητέρα της δέχτηκε επίθεση στην Αθήνα: «Την έσυρε από μία μικρή αλυσίδα στο λαιμό»
«Την Παρασκευή (11/9, 20.30) επιτέθηκαν στη μητέρα μου και σ’ εμένα πέντε άτομα επί των οδών Ελλοπίας και Αλκιβιάδου, κάτω από την πλατεία Βικτωρίας» γράφει η Χριστίνα Γαλανοπούλου σε μια ανάρτηση που έγινε viral
Η δημοσιογράφος Χριστίνα Γαλανοπούλου έκανε μια ανάρτηση στο Facebook με ένα φόρεμα διάστικτο από λεκέδες αίματος. Όπως εξηγεί στη λεζάντα, είναι το τεκμήριο ενός ιδιαίτερα τρομακτικού και επικίνδυνου περιστατικού που έζησε με τη μητέρα της, καθώς οι δυο τους δέχτηκαν επίθεση από πέντε άτομα, στην πλατεία Βικτωρίας, την Παρασκευή το βράδυ και μάλιστα αρκετά νωρίς, στις 20.30. Η δημοσίευσή της έγινε viral, θέτοντας εκ νέου το μάλλον ρητορικό ερώτημα: Πόσο ασφαλείς νιώθουμε εμείς όταν κυκλοφορούμε στην Αθήνα;
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