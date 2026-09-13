Η ελληνική ταινία που είναι βασισμένη στη δολοφονία του Αλ. Γρηγορόπουλου και κέρδισε βραβείο στο Φεστιβαλ Βενετίας

Συγκινημένη εμφανίστηκε η Ζακλίν Λέντζου τη στιγμή που ανέβαινε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο σκηνοθεσίας στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.







Η Ελληνίδα δημιουργός στην ομιλία μετά την αποδοχή του βραβείου μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα το ανεξάρτητο σινεμά, ευχαριστώντας την κριτική επιτροπή που αναγνώρισε το μεγάλο ρίσκο που ανέλαβε για να πραγματοποιήσει την ταινία της.



Aφού ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή, εξήγησε πως η ιστορία της αντλεί έμπνευση από ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη στην Ελλάδα, πριν από χρόνια, μα ακόμα τη βασανίζει.



«Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά», ήταν το μήνυμά της, καθώς αναφέρθηκε στη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από αστυνομικό στην Αθήνα το 2008.





«Δεν έχω ετοιμάσει λόγο. Θα μιλήσω από την καρδιά μου. Και θα μιλήσω για το σινεμά που όσοι από εμάς θέλουμε να κάνουμε ελεύθερες, ανεξάρτητες ταινίες δυσκολευόμαστε όλο και περισσότερο να δημιουργήσουμε», δήλωσε.

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