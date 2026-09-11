H κομψή εμφάνιση της Tζούλια Ρόμπερτς εκδήλωση του οίκου Moncler στο Μανχάταν
MARIE CLAIRE

H κομψή εμφάνιση της Tζούλια Ρόμπερτς εκδήλωση του οίκου Moncler στο Μανχάταν

Η παρουσία της έδωσε ακόμη περισσότερη λάμψη στη βραδιά, η οποία συνέπεσε με την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.

H κομψή εμφάνιση της Tζούλια Ρόμπερτς εκδήλωση του οίκου Moncler στο Μανχάταν
Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης μόλις ξεκίνησε και, μαζί με τις επιδείξεις και τις νέες συλλογές, η πόλη υποδέχεται μια σειρά από λαμπερές εκδηλώσεις και εγκαίνια που στρέφουν ξανά το ενδιαφέρον στη μόδα και την πολυτέλεια. Ανάμεσά τους, τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της Moncler στην Πέμπτη Λεωφόρο, τα οποία γιορτάστηκαν με ένα κοκτέιλ πάρτι παρουσία πολλών διάσημων προσκεκλημένων, ανάμεσά τους και η Julia Roberts.

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