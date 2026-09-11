H κομψή εμφάνιση της Tζούλια Ρόμπερτς εκδήλωση του οίκου Moncler στο Μανχάταν

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Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης μόλις ξεκίνησε και, μαζί με τις επιδείξεις και τις νέες συλλογές, η πόλη υποδέχεται μια σειρά από λαμπερές εκδηλώσεις και εγκαίνια που στρέφουν ξανά το ενδιαφέρον στη μόδα και την πολυτέλεια. Ανάμεσά τους, τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της Moncler στην Πέμπτη Λεωφόρο, τα οποία γιορτάστηκαν με ένα κοκτέιλ πάρτι παρουσία πολλών διάσημων προσκεκλημένων, ανάμεσά τους και η