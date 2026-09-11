Επιστρέφει το Twitter; Πρώην εργαζόμενος προσπαθεί να αναβιώσει το «μπλε πουλί»

Επιστρέφει το Twitter; Μια startup με πρώην εργαζόμενους του Twitter λάνσαρε πριν από λίγες ημέρες μια νέα πλατφόρμα, δίνοντας στους χρήστες πρώιμη πρόσβαση σε ένα «ανακτημένο» κοινωνικό δίκτυο και την ευκαιρία να τα βάλουν με τον Elon Musk.Το νέο κοινωνικό δίκτυο που μοιάζει με το Twitter, λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο και ονομάζεται επίσης Twitter έκανε την εμφάνισή του, παρά τη δικαστική διαμάχη με την X του Elon Musk.Η startup Operation Bluebird, που ιδρύθηκε μεταξύ άλλων από τον Stephen Coates, πρώην γενικό νομικό σύμβουλο και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Twitter, λάνσαρε αυτή την εβδομάδα το Twitter.now.