Επιστρέφει το Twitter; Πρώην εργαζόμενος προσπαθεί να αναβιώσει το «μπλε πουλί»
MARIE CLAIRE

Επιστρέφει το Twitter; Πρώην εργαζόμενος προσπαθεί να αναβιώσει το «μπλε πουλί»

Το κοινωνικό δίκτυο που μας θυμίζει τον προκάτοχο του X, έχει τώρα τη δική του πλατφόρμα.

Επιστρέφει το Twitter; Πρώην εργαζόμενος προσπαθεί να αναβιώσει το «μπλε πουλί»
Επιστρέφει το Twitter; Μια startup με πρώην εργαζόμενους του Twitter λάνσαρε πριν από λίγες ημέρες μια νέα πλατφόρμα, δίνοντας στους χρήστες πρώιμη πρόσβαση σε ένα «ανακτημένο» κοινωνικό δίκτυο και την ευκαιρία να τα βάλουν με τον Elon Musk.

Το νέο κοινωνικό δίκτυο που μοιάζει με το Twitter, λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο και ονομάζεται επίσης Twitter έκανε την εμφάνισή του, παρά τη δικαστική διαμάχη με την X του Elon Musk.

Η startup Operation Bluebird, που ιδρύθηκε μεταξύ άλλων από τον Stephen Coates, πρώην γενικό νομικό σύμβουλο και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Twitter, λάνσαρε αυτή την εβδομάδα το Twitter.now. 

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης