Γιώργος Μαζωνάκης: Έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο μετά τη «μεγαλύτερη αγάπη του», τη σκυλίτσα του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή οκτώ μέρες προτού συμπληρωθεί ένας χρόνος από την απώλεια της «μεγαλύτερης αγάπης της ζωής του», όπως αποκαλούσε τη σκυλίτσα του, η οποία είχε πεθάνει στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Η Αρίθα, που είχε πάρει το όνομά της από την Αρίθα Φράνκλιν, τον συνόδευε σε συνεντεύξεις, φωτογραφίσεις και σε πολλές από τις αναρτήσεις του στο Instagram.