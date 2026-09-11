Γιώργος Μαζωνάκης: Έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο μετά τη «μεγαλύτερη αγάπη του», τη σκυλίτσα του
MARIE CLAIRE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο μετά τη «μεγαλύτερη αγάπη του», τη σκυλίτσα του

Η Αρίθα, που είχε πάρει το όνομά της από την Αρίθα Φράνκλιν, ήταν η αδυναμία του

Γιώργος Μαζωνάκης: Έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο μετά τη «μεγαλύτερη αγάπη του», τη σκυλίτσα του
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή οκτώ μέρες προτού συμπληρωθεί ένας χρόνος από την απώλεια της «μεγαλύτερης αγάπης της ζωής του», όπως αποκαλούσε τη σκυλίτσα του, η οποία είχε πεθάνει στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Η Αρίθα, που είχε πάρει το όνομά της από την Αρίθα Φράνκλιν, τον συνόδευε σε συνεντεύξεις, φωτογραφίσεις και σε πολλές από τις αναρτήσεις του στο Instagram.

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