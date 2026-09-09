Η Μάγκι Τζίλενχαλ έκανε την πιο εντυπωσιακή εμφάνισή της στη Βενετία με Armani Privé
MARIE CLAIRE

Η Μάγκι Τζίλενχαλ έκανε την πιο εντυπωσιακή εμφάνισή της στη Βενετία με Armani Privé

Η ηθοποιός επέλεξε μια αρχειακή δημιουργία του οίκου.

Η Μάγκι Τζίλενχαλ έκανε την πιο εντυπωσιακή εμφάνισή της στη Βενετία με Armani Privé
ΗMaggie Gyllenhaal, πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής, επέστρεψε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της ταινίας Bunker. Για την περίσταση επέλεξε μια αρχειακή βελούδινη δημιουργία από τη συλλογή Armani Privé Φθινόπωρο 2015, στην πιο εντυπωσιακή της εμφάνιση μέχρι στιγμής στο φεστιβάλ.

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