Κολλαγόνο και πεπτίδια κολλαγόνου: Πως θα καταλάβετε τι πραγματικά χρειάζεται η επιδερμίδα σας;

Αν υπάρχει ένα συστατικό που έχει συνδεθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με τη σφριγηλή και ελαστική επιδερμίδα, αυτό είναι το κολλαγόνο. Πρόκειται για μια βασική πρωτεΐνη που λειτουργεί σαν «σκελετός» για το δέρμα, όμως η φυσική παραγωγή του μειώνεται με την ηλικία και επηρεάζεται και από παράγοντες όπως η έκθεση στον ήλιο. Έτσι, τα τελευταία χρόνια το βρίσκουμε παντού: σε συμπληρώματα, σκόνες, κρέμες και ορούς.