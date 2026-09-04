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Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

Η ζωή βελτιώνεται σημαντικά για 3 ζώδια από σήμερα
MARIE CLAIRE

Η ζωή βελτιώνεται σημαντικά για 3 ζώδια από σήμερα

Έρχονται αλλαγές

Η ζωή βελτιώνεται σημαντικά για 3 ζώδια από σήμερα
Μετά τις 3 Σεπτεμβρίου, τρία ζώδια μπαίνουν σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Με τον Άρη σε ορθή πορεία, θα βρείτε το θάρρος να προχωρήσετε μπροστά και να αφήσετε πίσω σας ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πλέον. Η συγκεκριμένη πλανητική επιρροή σας βοηθά να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε και να πάρετε αποφάσεις χωρίς δεύτερες σκέψεις. Αν μέχρι τώρα νιώθατε ότι έχετε κολλήσει σε μια κατάσταση, θα συνειδητοποιήσετε ότι μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική πορεία.

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