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Τι είναι ο όρος «κακιστοκρατία», που εξηγεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ
MARIE CLAIRE

Τι είναι ο όρος «κακιστοκρατία», που εξηγεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ

Μετά την άφιξή του στο Φεστιβάλ της Βενετίας εξήγησε τον όρο «κακιστοκρατία»

Τι είναι ο όρος «κακιστοκρατία», που εξηγεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ
Τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα του 83ου Φεστιβάλ της Βενετίας έλαβε ο George Clooney από τα χέρια της Laura Dern, στο επίσημο opening του θεσμού. Στο κόκκινο χαλί συνοδεύοταν τη σύζυγό του, Amal, η οποία επέλεξε για την περίσταση ένα κολλητό μαύρο φόρεμα του οίκου Tom Ford.

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