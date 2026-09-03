Τι είναι ο όρος «κακιστοκρατία», που εξηγεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ

Τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα του 83ου Φεστιβάλ της Βενετίας έλαβε ο George Clooney από τα χέρια της Laura Dern, στο επίσημο opening του θεσμού. Στο κόκκινο χαλί συνοδεύοταν τη σύζυγό του, Amal, η οποία επέλεξε για την περίσταση ένα κολλητό μαύρο φόρεμα του οίκου Tom Ford.