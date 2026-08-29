Πώς να συνεχίσετε να φοράτε τα καλοκαιρινά σας ρούχα το φθινόπωρο

Με τον ίδιο τρόπο που η πρωινή με τη βραδινή μας γκαρνταρόμπα γίνεται όλο και ενιαία, τα κομμάτια που μπορούν να φορεθούν από εποχή σε εποχή γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Κάποια πράγματα είναι όντως εποχιακά, όπως για παράδειγμα ένα faux-fur παλτό ή ένα ζευγάρι μπότες πάνω από το γόνατο, αλλά ένα μεγάλο μέρος της ντουλάπας μας έχει τη δυνατότητα να φορεθεί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.



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