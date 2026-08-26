Ντόλι Πάρτον: «Μετά από μια ζωή φορτωμένη με στρας, ζήτησε να ξεκουραστεί σε ένα όμορφο κρεβάτι από αφράτο βαμβάκι»
MARIE CLAIRE

Ντόλι Πάρτον: «Μετά από μια ζωή φορτωμένη με στρας, ζήτησε να ξεκουραστεί σε ένα όμορφο κρεβάτι από αφράτο βαμβάκι»

Η ανακοίνωση του θανάτου της από τον ανιψιό της, Bryan Seaver, σκιαγραφεί ένα ζωντανό πορτρέτο της σταρ της country

Ντόλι Πάρτον: «Μετά από μια ζωή φορτωμένη με στρας, ζήτησε να ξεκουραστεί σε ένα όμορφο κρεβάτι από αφράτο βαμβάκι»

Συνήθως η ανακοίνωση του θανάτου ενός επώνυμου γίνεται στα social media μέσα από έναν σύντομο και αρκετά τυποποιημένο επικήδειο. Αυτή δεν ήταν η περίπτωση της Dolly Parton, καθώς η ίδια είχε ζητήσει από τον ανιψιό της, Bryan Seaver, να μεταφέρει τη θλιβερή είδηση, αλλά εκείνος το έκανε σκιαγραφώντας ένα ζωντανό πορτρέτο της σταρ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας όμως πίσω της όχι μόνο διαχρονικά τραγούδια αλλά και μια πλούσια φιλανθρωπική δράση.

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