Η Λετίσια Κάστα στο εξώφυλλο του Marie Claire Σεπτεμβρίου - Τι άλλο θα διαβάσετε

Ελάχιστες γυναίκες ενσαρκώνουν το διαχρονικό γαλλικό ιδεώδες όσο η Laetitia Casta. Μούσα, μοντέλο, ηθοποιός, έχτισε με επιμονή μια καλλιτεχνική πορεία που ξεφεύγει από την ευκολία της ομορφιάς. Σήμερα, καθώς προετοιμάζεται για έναν νέο ρόλο σε σειρά του Netflix και συνυπογράφει την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους, ανοίγει τις πόρτες της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Κορσικής, για μια αποκλειστική φωτογράφηση και μια σπάνια εξομολόγηση στο Marie Claire.