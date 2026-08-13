Κέιτι Χολμς: Η πρώτη επίσημη και δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της - Το λευκό φόρεμα
Κέιτι Χολμς: Η πρώτη επίσημη και δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της - Το λευκό φόρεμα
Σε γκαλά στη Νέα Υόρκη
Η Katie Holmes έδωσε το «παρών» στο Guild Hall Summer Gala στο East Hampton την περασμένη εβδομάδα με ένα look που συνδύαζε διακριτική πολυτέλεια και χαλαρή αισθητική.
Η ηθοποιός επέλεξε ένα ανάγλυφο ιβουάρ φόρεμα από τη φθινοπωρινή συλλογή του 2026 του Fforme. Το strapless σχέδιο, που φέρει την ονομασία «Paloma Dress», είναι κατασκευασμένο από διαδοχικές στρώσεις οργάντζας και διαθέτει λεπτομέρειες με κρόσσια τόσο στο ντεκολτέ όσο και στο τελείωμα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η ηθοποιός επέλεξε ένα ανάγλυφο ιβουάρ φόρεμα από τη φθινοπωρινή συλλογή του 2026 του Fforme. Το strapless σχέδιο, που φέρει την ονομασία «Paloma Dress», είναι κατασκευασμένο από διαδοχικές στρώσεις οργάντζας και διαθέτει λεπτομέρειες με κρόσσια τόσο στο ντεκολτέ όσο και στο τελείωμα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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