ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω, σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Κέιτι Χολμς: Η πρώτη επίσημη και δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της - Το λευκό φόρεμα
MARIE CLAIRE

Κέιτι Χολμς: Η πρώτη επίσημη και δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της - Το λευκό φόρεμα

Σε γκαλά στη Νέα Υόρκη

Κέιτι Χολμς: Η πρώτη επίσημη και δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της - Το λευκό φόρεμα
Η Katie Holmes έδωσε το «παρών» στο Guild Hall Summer Gala στο East Hampton την περασμένη εβδομάδα με ένα look που συνδύαζε διακριτική πολυτέλεια και χαλαρή αισθητική.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα ανάγλυφο ιβουάρ φόρεμα από τη φθινοπωρινή συλλογή του 2026 του Fforme. Το strapless σχέδιο, που φέρει την ονομασία «Paloma Dress», είναι κατασκευασμένο από διαδοχικές στρώσεις οργάντζας και διαθέτει λεπτομέρειες με κρόσσια τόσο στο ντεκολτέ όσο και στο τελείωμα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης