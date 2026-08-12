Η πριγκίπισσα Σοφία της Ισπανίας με το φόρεμα που είχαν επιλέξει παλαιότερα η μητέρα και η αδερφή της

Το Σάββατο 8 Αυγούστου, η πριγκίπισσα Σοφία της Ισπανίας εμφανίστηκε μαζί με την οικογένειά της φορώντας ένα ιδιαίτερα γνώριμο καλοκαιρινό φόρεμα.Η 19χρονη φωτογραφήθηκε καθώς έφευγε από το εστιατόριο Mia στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, όπου είχε δειπνήσει με τους γονείς της, τον βασιλιά Felipe και τη βασίλισσα Letizia, τη μεγαλύτερη αδελφή της, την πριγκίπισσα Leonor, και τη γιαγιά της, βασίλισσα Sofia.Για τη βραδινή έξοδο, η πριγκίπισσα Σοφία επέλεξε ένα εντυπωσιακό μπλε και λευκό φόρεμα με ακάλυπτους ώμους, διακοσμημένο με αφηρημένο μοτίβο σε έντονο μπλε, της ισπανικής εταιρείας Desigual. Το σχέδιο αγκάλιαζε τη μέση με ζώνη, ενώ το επάνω μέρος του φορέματος έπεφτε ανάλαφρα σε μια αέρινη, ρευστή γραμμή. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λευκές εσπαντρίγιες.