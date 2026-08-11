Gisele Bündchen: Γυμναστική στο σκάφος παρέα με τον ενός έτους γιο της
Gisele Bündchen: Γυμναστική στο σκάφος παρέα με τον ενός έτους γιο της
Το supermodel μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή της καθημερινότητα.
Η Gisele Bündchen μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της, δείχνοντας πώς εντάσσει τη γυμναστική στην καθημερινότητά της ακόμη και όταν βρίσκεται μακριά από το γυμναστήριο. Σε ένα σκάφος, το supermodel έκανε την προπόνησή του με λάστιχα αντίστασης και ελεύθερα βάρη, φορώντας ένα λεοπάρ μπικίνι και ροζ σορτς.
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