Ταλούλα Γουίλις: Το χτένισμα που επέλεξε με τον Έλληνα στυλίστα της για τη γαμήλια εμφάνιση (εικόνες)
Ταλούλα Γουίλις: Το χτένισμα που επέλεξε με τον Έλληνα στυλίστα της για τη γαμήλια εμφάνιση (εικόνες)
Η μικρή κόρη των Μπρους Γουίλις και Ντέμι Μουρ, παντρεύτηκε
ΗTallulah Willis και ο Justin Acee παντρεύτηκαν. Η μικρότερη κόρη των Bruce Willis και Demi Moore αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα, παρουσιάζοντας παράλληλα το νυφικό που σχεδιάστηκε ειδικά για εκείνη από τον οίκο Balenciaga.
Η 32χρονη και ο μουσικός Justin Acee παντρεύτηκαν το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Sun Valley του Idaho, σύμφωνα με ρεπορτάζ. Για την ιδιαίτερη ημέρα, η νύφη φόρεσε μια custom δημιουργία του οίκου Balenciaga σε εκρού απόχρωση, σχεδιασμένη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Pierpaolo Piccioli.
«Η καλύτερη μέρα ever», έγραψε η Tallulah σε σχόλιο κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο Instagram.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η 32χρονη και ο μουσικός Justin Acee παντρεύτηκαν το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Sun Valley του Idaho, σύμφωνα με ρεπορτάζ. Για την ιδιαίτερη ημέρα, η νύφη φόρεσε μια custom δημιουργία του οίκου Balenciaga σε εκρού απόχρωση, σχεδιασμένη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Pierpaolo Piccioli.
«Η καλύτερη μέρα ever», έγραψε η Tallulah σε σχόλιο κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο Instagram.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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