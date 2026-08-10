ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω, σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Ταλούλα Γουίλις: Το χτένισμα που επέλεξε με τον Έλληνα στυλίστα της για τη γαμήλια εμφάνιση (εικόνες)
MARIE CLAIRE

Ταλούλα Γουίλις: Το χτένισμα που επέλεξε με τον Έλληνα στυλίστα της για τη γαμήλια εμφάνιση (εικόνες)

Η μικρή κόρη των Μπρους Γουίλις και Ντέμι Μουρ, παντρεύτηκε

Ταλούλα Γουίλις: Το χτένισμα που επέλεξε με τον Έλληνα στυλίστα της για τη γαμήλια εμφάνιση (εικόνες)
ΗTallulah Willis και ο Justin Acee παντρεύτηκαν. Η μικρότερη κόρη των Bruce Willis και Demi Moore αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα, παρουσιάζοντας παράλληλα το νυφικό που σχεδιάστηκε ειδικά για εκείνη από τον οίκο Balenciaga.

 
Η 32χρονη και ο μουσικός Justin Acee παντρεύτηκαν το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Sun Valley του Idaho, σύμφωνα με ρεπορτάζ. Για την ιδιαίτερη ημέρα, η νύφη φόρεσε μια custom δημιουργία του οίκου Balenciaga σε εκρού απόχρωση, σχεδιασμένη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Pierpaolo Piccioli.

«Η καλύτερη μέρα ever», έγραψε η Tallulah σε σχόλιο κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο Instagram.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης