Ταλούλα Γουίλις: Το χτένισμα που επέλεξε με τον Έλληνα στυλίστα της για τη γαμήλια εμφάνιση (εικόνες)

ΗTallulah Willis και ο Justin Acee παντρεύτηκαν. Η μικρότερη κόρη των Bruce Willis και Demi Moore αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα, παρουσιάζοντας παράλληλα το νυφικό που σχεδιάστηκε ειδικά για εκείνη από τον οίκο Balenciaga.Η 32χρονη και ο μουσικός Justin Acee παντρεύτηκαν το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Sun Valley του Idaho, σύμφωνα με ρεπορτάζ. Για την ιδιαίτερη ημέρα, η νύφη φόρεσε μια custom δημιουργία του οίκου Balenciaga σε εκρού απόχρωση, σχεδιασμένη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Pierpaolo Piccioli.«Η καλύτερη μέρα ever», έγραψε η Tallulah σε σχόλιο κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο Instagram.