Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν με κοκτέιλ μαργαρίτα στο χέρι σε κρυφή προβολή της ταινίας τους (βίντεο)

Οι θαυμαστές του Practical Magic που βρέθηκαν σε κινηματογράφο του Λος Άντζελες πίστευαν ότι θα παρακολουθούσαν μια προβολή της αγαπημένης ταινίας του 1998. Αντ’ αυτού, έγιναν οι πρώτοι θεατές στον κόσμο που είδαν το Practical Magic 2, χάρη σε μια έκπληξη που τους επιφύλαξαν οι Sandra Bullock και Nicole Kidman.Οι δύο ηθοποιοί, που επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους των αδελφών-μαγισσών Sally και Gillian Owens, εμφανίστηκαν λίγο πριν ξεκινήσει η προβολή κρατώντας μαργαρίτες, όπως στην πρώτη ταινία, ενώ είχαν επιλέξει και οι δύο σκουρόχρωμα σύνολα για την εμφάνισή τους. Τόσο η Nicole Kidman, όσο και η Sandra Bullock, συνδύασαν υφασμάτινα μαύρα παντελόνια με αντίστοιχα τοπ.«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, γιατί οι άνθρωποι μέσα στην αίθουσα πιστεύουν ότι θα δουν το πρώτο Practical Magic. Στην πραγματικότητα, όμως, θα τους κάνουμε έκπληξη. Θα είναι το πρώτο κοινό που θα δει το νέο Practical Magic 2», λέει η Sandra Bullock σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. Στη συνέχεια, οι δύο σταρ μπήκαν στην αίθουσα, τσούγκρισαν τα ποτήρια τους με θεατές και κάθισαν στην πρώτη σειρά για να παρακολουθήσουν μαζί τους την ταινία.