Kate Hudson: Οι νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ευρώπη και οι ανέμελες στιγμές στην Ελλάδα
Kate Hudson: Οι νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ευρώπη και οι ανέμελες στιγμές στην Ελλάδα
Όλες οι στιγμές που μοιράστηκε στην πρόσφατη δημοσίευσή της στο Instagram.
Όλες οι στιγμές που μοιράστηκε στην πρόσφατη δημοσίευσή της στο Instagram.
Λίγο πριν το καλοκαίρι αρχίσει να μετρά αντίστροφα, η Kate Hudson συγκέντρωσε μερικές από τις αγαπημένες της στιγμές από τις διακοπές της στην Ευρώπη σε μια νέα ανάρτηση στο Instagram: «A few love letters from Europe», έγραψε στη λεζάντα, αφήνοντας τις εικόνες που ακολουθούν να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία.
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