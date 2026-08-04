Kate Hudson: Οι νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ευρώπη και οι ανέμελες στιγμές στην Ελλάδα

Λίγο πριν το καλοκαίρι αρχίσει να μετρά αντίστροφα, η Kate Hudson συγκέντρωσε μερικές από τις αγαπημένες της στιγμές από τις διακοπές της στην Ευρώπη σε μια νέα ανάρτηση στο Instagram: «A few love letters from Europe», έγραψε στη λεζάντα, αφήνοντας τις εικόνες που ακολουθούν να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία.