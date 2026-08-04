Kate Hudson: Οι νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ευρώπη και οι ανέμελες στιγμές στην Ελλάδα
MARIE CLAIRE

Kate Hudson: Οι νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ευρώπη και οι ανέμελες στιγμές στην Ελλάδα

Όλες οι στιγμές που μοιράστηκε στην πρόσφατη δημοσίευσή της στο Instagram.

Kate Hudson: Οι νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ευρώπη και οι ανέμελες στιγμές στην Ελλάδα
Λίγο πριν το καλοκαίρι αρχίσει να μετρά αντίστροφα, η Kate Hudson συγκέντρωσε μερικές από τις αγαπημένες της στιγμές από τις διακοπές της στην Ευρώπη σε μια νέα ανάρτηση στο Instagram: «A few love letters from Europe», έγραψε στη λεζάντα, αφήνοντας τις εικόνες που ακολουθούν να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία.

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