Στον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας παρουσιάστηκε μια παράσταση και εμείς μιλήσαμε με τον διάσημο σχεδιαστή κοστουμιών, που έχει καταγωγή από την Ελλάδα

Καθώς μπαίναμε για τα καλά στο καλοκαίρι, στον ιστορικά φορτισμένο τόπο της Ελεύθερνας στην Κρήτη συνέβη κάτι μαγικό. Κάτι που, σύμφωνα με τον μύθο, είχε ξανασυμβεί εκεί χιλιάδες χρόνια πριν. Μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ελεύθερνας, με τον Ψηλορείτη να υψώνεται περήφανα στο βάθος, οι Κορύβαντες επέστρεψαν. Αυτή τη φορά, δεν ήταν εκεί για να προστατεύσουν τον νεογέννητο Δία χτυπώντας τις ασπίδες τους, αλλά μέσα από την κίνηση και τη δύναμη του σύγχρονου χορού.Τρεις χιλιάδες χρόνια μετά, ο μύθος ζωντάνεψε ξανά μέσα από το CORYBANTES, τη νέα, site-specific χορευτική παραγωγή του χορογράφου Andrey Kaidanovskiy, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελεύθερνα από το Studio Simkin, την καλλιτεχνική πλατφόρμα του Daniil Simkin. Ανάμεσα στα αρχαία ευρήματα και στη σύγχρονη γλώσσα του χορού, η παράσταση δημιούργησε έναν διάλογο μεταξύ της κρητικής μυθολογίας και του σήμερα.