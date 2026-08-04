Αν Χάθαγουεϊ: «Διαβάζω από πολύ μικρή ελληνική μυθολογία. Την ερωτεύτηκα» (βίντεο)

HAnne Hathaway έχει κερδίσει τα εύσημα για την ερμηνεία της ως Πηνελόπη στην Οδύσσεια που σκηνοθέτησε ο Christopher Nolan. Η ταινία ακολουθεί το ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη μετά το τέλος του πολέμου στην Τροία και επικεντρώνεται μεταξύ άλλων και στην ψυχοσύνθεση της συζύγου του, Πηνελόπης, η οποία έχει μείνει μόνη για 20 χρόνια.Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην εκπομπή Late Night with Seth Meyers διάβαζε από πολύ μικρή ελληνική μυθολογία και μάλιστα είπε πως είχε μαγευτεί από αυτή.«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς η ελληνική μυθολογία “μαγνητίζει” ορισμένα παιδιά και τα κάνει να βυθίζονται ολοένα και περισσότερο στον κόσμο της. Αυτό ακριβώς συνέβη και με μένα», είπε απαντώντας σε σχόλιο του παρουσιαστή ο οποίος δήλωσε πως θα δει την ταινία με τον 10χρονο γιο του.«Στην τάξη Αγγλικών του κυρίου κ. Hill διαβάσαμε για πρώτη φορά τους ελληνικούς μύθους και κάτι μέσα μου άλλαξε. Ήταν σαν να “κούμπωσε” κάτι. Φαντάζομαι ότι έτσι νιώθουν όσοι αγαπούν τα μαθηματικά – μόνο που εγώ δεν ήμουν ποτέ καλή σε αυτά.Ερωτεύτηκα την ελληνική μυθολογία και αυτή η αγάπη δεν με εγκατέλειψε ποτέ. Μέχρι και σήμερα διαβάζω ελληνικούς μύθους για ευχαρίστηση. Ξέρω ότι ακούγεται σαν ατάκα για την προώθηση της ταινίας, αλλά είναι πραγματικά το χόμπι μου. Είμαι τόσο… “φυτό”.Γι’ αυτό, όταν μου πρότειναν αυτόν τον ρόλο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ήταν σαν να συναντήθηκαν τόσα διαφορετικά κομμάτια της ζωής μου. Σχεδόν σαν να πραγματοποιήθηκε μια επιθυμία που δεν είχες καν συνειδητοποιήσει ότι ζούσε μέσα σου».