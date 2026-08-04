H Dua Lipa και ο Callum Turner έκαναν την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση μετά το γάμο τους
H Dua Lipa και ο Callum Turner έκαναν την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση μετά το γάμο τους
Η ποπ σταρ φόρεσε μια σέξι μαύρη τουαλέτα Ferragamo.
Oι νεόνυμφοι Dua Lipa και Callum Turner, αφού ολοκλήρωσαν το (υπέροχο) ταξίδι του μέλιτός τους στην Ιταλία, βρέθηκαν στις ΗΠΑ, καταρχάς για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ και στη συνέχεια για να δώσουν το παρών στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του ηθοποιού, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία με τίτλο One Night Only.
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