H Dua Lipa και ο Callum Turner έκαναν την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση μετά το γάμο τους
MARIE CLAIRE

H Dua Lipa και ο Callum Turner έκαναν την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση μετά το γάμο τους

Η ποπ σταρ φόρεσε μια σέξι μαύρη τουαλέτα Ferragamo.

H Dua Lipa και ο Callum Turner έκαναν την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση μετά το γάμο τους
Oι νεόνυμφοι Dua Lipa και Callum Turner, αφού ολοκλήρωσαν το (υπέροχο) ταξίδι του μέλιτός τους στην Ιταλία, βρέθηκαν στις ΗΠΑ, καταρχάς για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ και στη συνέχεια για να δώσουν το παρών στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του ηθοποιού, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία με τίτλο One Night Only.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης