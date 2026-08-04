6 βιβλία υποψήφια για Booker Prize που σίγουρα θα διαβάσουμε

Ημακρά λίστα με τις υποψηφιότητες για το Βραβείο Booker 2026 ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες και προκάλεσε πολλές συζητήσεις – κατά περίπτωση έντονες – ανάμεσα στους βιβλιόφιλους που παρακολουθούν στενά τα βιβλία που αναδεικνύει το εν λόγω βραβείο. Δεκατρία λογοτεχνικά έργα, από δυστοπική φαντασία μέχρι campus dramas, περιλαμβάνονται στη λίστα που ξεχώρισε η φετινή επιτροπή ανάμεσα σε εκατοντάδες τίτλους που υποβλήθηκαν ως υποψηφιότητες και, μέχρι να ανακοινωθεί η μικρή λίστα στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι πιο πάνω συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν. Από μια πρώτη ματιά που ρίξαμε στις φετινές υποψηφιότητες, αυτά είναι τα έξι βιβλία που θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε ανεξάρτητα από το αν θα περάσουν ή όχι στον επόμενο γύρο.