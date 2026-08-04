6 βιβλία υποψήφια για Booker Prize που σίγουρα θα διαβάσουμε
MARIE CLAIRE

6 βιβλία υποψήφια για Booker Prize που σίγουρα θα διαβάσουμε

Αν βρούμε χρόνο, ίσως διαβάσουμε και τα 13 υποψήφια, γιατί όχι;

6 βιβλία υποψήφια για Booker Prize που σίγουρα θα διαβάσουμε
Ημακρά λίστα με τις υποψηφιότητες για το Βραβείο Booker 2026 ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες και προκάλεσε πολλές συζητήσεις – κατά περίπτωση έντονες – ανάμεσα στους βιβλιόφιλους που παρακολουθούν στενά τα βιβλία που αναδεικνύει το εν λόγω βραβείο. Δεκατρία λογοτεχνικά έργα, από δυστοπική φαντασία μέχρι campus dramas, περιλαμβάνονται στη λίστα που ξεχώρισε η φετινή επιτροπή ανάμεσα σε εκατοντάδες τίτλους που υποβλήθηκαν ως υποψηφιότητες και, μέχρι να ανακοινωθεί η μικρή λίστα στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι πιο πάνω συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν. Από μια πρώτη ματιά που ρίξαμε στις φετινές υποψηφιότητες, αυτά είναι τα έξι βιβλία που θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε ανεξάρτητα από το αν θα περάσουν ή όχι στον επόμενο γύρο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης