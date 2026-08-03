Αριάνα Γκράντε: Η φωτογραφία που προκάλεσε εικασίες για την υγεία της και - μαλλον - οδήγησε στο διάλειμμα από τη δημόσια ζωή

ΗAriana Grande ανακοίνωσε ότι, μόλις ολοκληρώσει την Eternal Sunshine Tour, θα κάνει ένα διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που την κρατούν στο προσκήνιο, επικαλούμενη την «ατελείωτη και διαρκή δημόσια κριτική» που δέχεται εδώ και χρόνια.Η απόφασή της σημαίνει, επίσης, ότι δεν θα συμμετάσχει στη νέα λονδρέζικη παραγωγή του μιούζικαλ Sunday in the Park With George, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί με τον συμπρωταγωνιστή της στο Wicked, Jonathan Bailey, το καλοκαίρι του 2027 στο Barbican.Σε δήλωση που δημοσίευσε το People, εκπρόσωπος της τραγουδίστριας ανέφερε:«Η Ariana θα απομακρυνθεί από τη δημόσια προβολή μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας Eternal Sunshine Tour. Ανυπομονεί να την ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο υγιής όσο και ευτυχισμένη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα που πραγματικά έχει ανάγκη από τις δημόσιες εμφανίσεις και την έκθεση, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε ατελείωτη και συνεχή δημόσια κριτική. Αυτή η περιοδεία ήταν μια υπέροχη εμπειρία για εκείνη. Αγαπά τους θαυμαστές της και έχει απολαύσει κάθε στιγμή της».