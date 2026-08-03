Πώς να βοηθήσουμε πυροσβέστες και πυρόπληκτους τώρα

Καθώς τα πύρινα μέτωπα δοκιμάζουν για ακόμη μια ημέρα τη χώρα, η σκέψη όλων μας βρίσκεται στους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους, στους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και στους πυροσβέστες και τους εθελοντές που μάχονται με τις φλόγες στην πρώτη γραμμή.Αν θέλετε να προσφέρετε έμπρακτη βοήθεια, ακολουθεί ένας οδηγός με τους επίσημους φορείς, τους μεγάλους δήμους και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης αυτή τη στιγμή.