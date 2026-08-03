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Πώς να βοηθήσουμε πυροσβέστες και πυρόπληκτους τώρα
MARIE CLAIRE

Πώς να βοηθήσουμε πυροσβέστες και πυρόπληκτους τώρα

Τη στιγμή που οι φωτιές μαίνονται στη χώρα

Πώς να βοηθήσουμε πυροσβέστες και πυρόπληκτους τώρα
Καθώς τα πύρινα μέτωπα δοκιμάζουν για ακόμη μια ημέρα τη χώρα, η σκέψη όλων μας βρίσκεται στους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους, στους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και στους πυροσβέστες και τους εθελοντές που μάχονται με τις φλόγες στην πρώτη γραμμή.

 
 
Αν θέλετε να προσφέρετε έμπρακτη βοήθεια, ακολουθεί ένας οδηγός με τους επίσημους φορείς, τους μεγάλους δήμους και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης αυτή τη στιγμή.

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