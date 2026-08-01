Μαρία Ξυλούρη: Το βιβλίο είναι ένας χώρος όπου πηγαίνεις για να ξανασυναντήσεις την ανθρωπιά σου

Ο τρόπος που η υφαντική έγινε μία κοινή γυναικεία γλώσσα και η έμφυλη βία πέρα από τόπο και χρόνο απασχολούν τη συγγραφέα στη νουβέλα της, Υφάντρα.



Εχουν περάσει δεκαεφτά χρόνια από την πρώτη εμφάνιση της Μαρίας Ξυλούρη στη λογοτεχνία με το μυθιστόρημα Rewind. Γεννημένη στην Κρήτη στις αρχές των 80s, σπούδασε Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, όπου έκανε και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ψυχολογία και τα ΜΜΕ. Έχει υπογράψει τα μυθιστορήματα Πώς τελειώνει ο κόσμος (2012), που τιμήθηκε με Athens Prize for Literature, Η νυχτερινή βάρδια του καλλιγράφου (2015) και τη συλλογή διηγημάτων Πέτρινα πλοία (2021). Με τη φετινή νουβέλα της με τίτλο Υφάντρα κινείται με μοναδική χάρη ανάμεσα στο σκοτεινό παραμύθι, τη μνήμη και τη σύγχρονη γυναικεία εμπειρία.

01.08.2026, 14:15