Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Κορασίδων στο πόλο με εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην Ισπανία
Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Κορασίδων στο πόλο με εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην Ισπανία
Η Ελλάδα επικράτησε με 11-7 στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος U16 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Κορασίδων, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πόλο U16 που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ. Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό και επικράτησε της Ισπανίας με 11 7, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια εντυπωσιακή πορεία στη διοργάνωση.
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