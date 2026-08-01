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Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Κορασίδων στο πόλο με εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην Ισπανία
MARIE CLAIRE

Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Κορασίδων στο πόλο με εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην Ισπανία

Η Ελλάδα επικράτησε με 11-7 στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος U16 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Κορασίδων στο πόλο με εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην Ισπανία
Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Κορασίδων, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πόλο U16 που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ. Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό και επικράτησε της Ισπανίας με 11 7, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια εντυπωσιακή πορεία στη διοργάνωση.
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