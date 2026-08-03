Η φούστα-παρεό είναι το κομμάτι που θα φοράμε παντού αυτό το καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Η φούστα-παρεό είναι το κομμάτι που θα φοράμε παντού αυτό το καλοκαίρι

Το ευέλικτο κομμάτι της θερινής σεζόν είναι και πάλι εδώ και όχι δεν προορίζεται αποκλειστικά για την παραλία.

Η φούστα-παρεό είναι το κομμάτι που θα φοράμε παντού αυτό το καλοκαίρι
Από όλα τα κομμάτια της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας, λίγα μπορούν να διεκδικήσουν την ευελιξία μιας φούστας-παρεό. Κάποτε περιοριζόταν αποκλειστικά στην παραλία, πλέον όμως πρωταγωνιστεί τόσο στα σύνολα των διακοπών όσο και της πόλης. Ανάμεσα στις λευκές μάξι, τις παιχνιδιάρικες μίνι και τις printed εκδοχές που κυριαρχούν στις συλλογές, η sarong skirt ξεχωρίζει ως η πιο δροσερή και ανεπιτήδευτα κομψή επιλογή της σεζόν.

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