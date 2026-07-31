Διαβάσαμε πέντε βιβλία που μας ταξιδεύουν σε μια Γη κάπως διαφορετική από τη δική μας
MARIE CLAIRE

Διαβάσαμε πέντε βιβλία που μας ταξιδεύουν σε μια Γη κάπως διαφορετική από τη δική μας

Μετα-αποκαλυπτικά, δυστοπικά, sci-fi, είναι εμπνευσμένα από αληθινά γεγονότα που ξεπέρασαν τη φαντασία, από το Ολοκαύτωμα μέχρι το lockdown και τις ήδη αισθητές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Διαβάσαμε πέντε βιβλία που μας ταξιδεύουν σε μια Γη κάπως διαφορετική από τη δική μας
Ένας άνδρας κι ο μικρός γιος του διασχίζουν μια Αμερική που θυμίζει καμένη γη. Τίποτα δεν κινείται στο κατεστραμμένο τοπίο· μόνο στάχτη στην ατμόσφαιρα. Το κρύο κάνει ακόμα και τις πέτρες να σπάνε, και το χιόνι πέφτει γκρίζο από έναν σκοτεινό ουρανό. Έχουν ένα πιστόλι για άμυνα και σέρνουν ένα καρότσι με τρόφιμα που σύντομα αδειάζει. Προορισμός τους είναι η ακτή, αν και δεν γνωρίζουν τι τους περιμένει εκεί.

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