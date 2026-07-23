H Σιένα Μίλερ επιβεβαιώνει ότι τα mules είναι τα παπούτσια του καλοκαιριού

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Sienna Miller έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της boho αισθητικής. Περισσότερο από είκοσι χρόνια αργότερα, η ηθοποιός παραμένει πιστή στο χαρακτηριστικό της στυλ. Το 2024 έγινε ambassador του οίκου Chloé, που έχει ταυτιστεί όσο λίγοι με το σύγχρονο bohemian chic, και συνεχίζει να επιλέγει εμφανίσεις που αποπνέουν τη χαλαρή κομψότητα που αποτελεί σήμα κατατεθέν της. Ωστόσο, στην πιο πρόσφατη εμφάνισή της το βράδυ της Δευτέρας επέλεξε κάτι που ξέφευγε από τα συνηθισμένα.



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