«Fruit nails»: Η τάση που φέρνει τα φρούτα στο επίκεντρο του καλοκαιρινού μας μανικιούρ
«Fruit nails»: Η τάση που φέρνει τα φρούτα στο επίκεντρο του καλοκαιρινού μας μανικιούρ
Κεράσια, λεμόνια, φράουλες, καρπούζια και εσπεριδοειδή γίνονται η μεγαλύτερη έμπνευση για τα καλοκαιρινά nail look.
Τι κοινό έχουν ένα κεράσι, μια φράουλα, ένα λεμόνι και μια φέτα καρπούζι; Αυτό το καλοκαίρι πρωταγωνιστούν στα πιο κομψά μανικιούρ. Τα fruit nails είναι η νέα τάση που έχει κατακλύσει το Instagram και το TikTok, φέρνοντας μια πιο φρέσκια και δημιουργική διάθεση στα νύχια. Μάλιστα, όσο πλησιάζουμε στις διακοπές, τόσο περισσότερο βλέπουμε το συγκεκριμένο nail art να πρωταγωνιστεί στα μανικιούρ των nail artist αλλά και των beauty lovers.
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