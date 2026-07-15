Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Zεντάγια στην πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» στη Νέα Υόρκη
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Zεντάγια στην πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» στη Νέα Υόρκη
Μια επιλογή απόλυτα ταιριαστή σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές πρεμιέρες της χρονιάς.
Μια επιλογή απόλυτα ταιριαστή σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές πρεμιέρες της χρονιάς.
ΗZendaya ήταν η πρώτη που περπάτησε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του The Odyssey στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Τρίτης, συμπληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο μια σειρά εμφανίσεων εμπνευσμένων από την αρχαία Ελλάδα. Αν όμως μέχρι τώρα επέλεγε φορέματα με πτυχώσεις και ευθείες αρχαιοελληνικές αναφορές, αυτή τη φορά προσέγγισε το θέμα πιο συμβολικά.
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