Hair extensions το καλοκαίρι: Αξίζουν πραγματικά ή μήπως είναι περισσότερος κόπος απ’ όσο φαντάζεστε;

Υπάρχουν ορισμένες beauty επιλογές που το καλοκαίρι γίνονται πιο περίπλοκες απ’ όσο δείχνουν αρχικά, και τα extensions μαλλιών ανήκουν ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία. Όσο η καθημερινότητα κινείται στους γνώριμους ρυθμούς της πόλης, η ιδέα μοιάζει ιδανική: Περισσότερο μήκος, επιπλέον όγκος, μαλλιά που δείχνουν περιποιημένα με λιγότερη προσπάθεια στο styling.