Η αναπάντεχη φιλία μιας 28χρονης με τον 75χρονο που της έδωσε στέγη σε μια δύσκολη περίοδο
MARIE CLAIRE

Η αναπάντεχη φιλία μιας 28χρονης με τον 75χρονο που της έδωσε στέγη σε μια δύσκολη περίοδο

Δεν είναι συγγενείς ούτε ζευγάρι. Η σχέση τους επιβεβαιώνει τις απροσδόκητες μορφές που παίρνει μερικές φορές μια φιλία

Η αναπάντεχη φιλία μιας 28χρονης με τον 75χρονο που της έδωσε στέγη σε μια δύσκολη περίοδο
Όταν η Rylie Middaugh βρέθηκε αντιμέτωπη με μια «μεγάλη αλλαγή στη ζωή της» και χρειάστηκε ξαφνικά να αναζητήσει νέο σπίτι, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η αναζήτηση θα οδηγούσε σε μια από τις πιο αναπάντεχες αλλά και ουσιαστικές φιλίες στη ζωή της.

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