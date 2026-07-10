Η αναπάντεχη φιλία μιας 28χρονης με τον 75χρονο που της έδωσε στέγη σε μια δύσκολη περίοδο
Η αναπάντεχη φιλία μιας 28χρονης με τον 75χρονο που της έδωσε στέγη σε μια δύσκολη περίοδο
Δεν είναι συγγενείς ούτε ζευγάρι. Η σχέση τους επιβεβαιώνει τις απροσδόκητες μορφές που παίρνει μερικές φορές μια φιλία
Όταν η Rylie Middaugh βρέθηκε αντιμέτωπη με μια «μεγάλη αλλαγή στη ζωή της» και χρειάστηκε ξαφνικά να αναζητήσει νέο σπίτι, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η αναζήτηση θα οδηγούσε σε μια από τις πιο αναπάντεχες αλλά και ουσιαστικές φιλίες στη ζωή της.
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