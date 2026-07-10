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Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έκανε μια σπάνια εμφάνιση στην Haute Couture Week στο Παρίσι
MARIE CLAIRE

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έκανε μια σπάνια εμφάνιση στην Haute Couture Week στο Παρίσι

Η ηθοποιός παρακολούθησε το show του οίκου Fendi κρατώντας μια ασπρόμαυρη Baguette bag στα χέρια.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έκανε μια σπάνια εμφάνιση στην Haute Couture Week στο Παρίσι
ΗΕβδομάδα Υψηλής Ραπτικής μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως στο τέλος της έκρυβε ακόμη μία ευχάριστη έκπληξη: την εμφάνιση της Sarah Jessica Parker στο show του οίκου Fendi για τη συλλογή Υψηλής Ραπτικής Φθινόπωρο 2026, την Πέμπτη 9 Ιουλίου.

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