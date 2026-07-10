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Το επόμενο καλοκαιρινό μανικιούρ σας, σύμφωνα με το ζώδιό σας
MARIE CLAIRE

Το επόμενο καλοκαιρινό μανικιούρ σας, σύμφωνα με το ζώδιό σας

Let the stars decide!

Το επόμενο καλοκαιρινό μανικιούρ σας, σύμφωνα με το ζώδιό σας
Η επιλογή του επόμενου μανικιούρ δεν είναι πάντα εύκολη, ειδικά όταν οι επιλογές είναι αμέτρητες. Αν, όμως, ψάχνετε λίγη έμπνευση, μπορείτε να αφήσετε το ζώδιό σας να σας καθοδηγήσει. Σύμφωνα με τη λογική της αστρολογίας, κάθε ζώδιο έχει διαφορετική προσωπικότητα και αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζεται ακόμη και στο στιλ των νυχιών. Δείτε ποιο μανικιούρ ταιριάζει περισσότερο στη δική σας ενέργεια.

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