Η Nicole Kidman γιόρτασε τα 18α γενέθλια της κόρης της, Sunday Rose, με δυο φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια

Λίγο αφότου περπάτησε στην πασαρέλα του οίκου Dior η Sunday Rose Kidman γιόρτασε τα 18α γενεθλιά της και η μητέρα της, Nicole Kidman, δεν θα μπορούσε παρά να ευχηθεί και δημόσια στην κόρη της.Στις 7 Ιουλίου, λοιπόν, με αφορμή τα γενέθλιά της, η Nicole Kidman δημοσίευσε στο Instagram δύο τρυφερές φωτογραφίες από την παιδική ηλικία της κόρης της. Στην πρώτη, η ηθοποιός κρατά στην αγκαλιά της τη μικρή Sunday Rose, ντυμένη με ένα λευκό φόρεμα τοπ και ασορτί φιόγκο. Στη δεύτερη, βλέπουμε τη μικρή να περπατά, φορώντας μια λευκή στολή αγγέλου.