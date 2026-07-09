Η Nicole Kidman γιόρτασε τα 18α γενέθλια της κόρης της, Sunday Rose, με δυο φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια
Η Nicole Kidman γιόρτασε τα 18α γενέθλια της κόρης της, Sunday Rose, με δυο φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια
Λίγο μετά το ντεμπούτο της στην πασαρέλα του Dior.
Λίγο αφότου περπάτησε στην πασαρέλα του οίκου Dior η Sunday Rose Kidman γιόρτασε τα 18α γενεθλιά της και η μητέρα της, Nicole Kidman, δεν θα μπορούσε παρά να ευχηθεί και δημόσια στην κόρη της.
Στις 7 Ιουλίου, λοιπόν, με αφορμή τα γενέθλιά της, η Nicole Kidman δημοσίευσε στο Instagram δύο τρυφερές φωτογραφίες από την παιδική ηλικία της κόρης της. Στην πρώτη, η ηθοποιός κρατά στην αγκαλιά της τη μικρή Sunday Rose, ντυμένη με ένα λευκό φόρεμα τοπ και ασορτί φιόγκο. Στη δεύτερη, βλέπουμε τη μικρή να περπατά, φορώντας μια λευκή στολή αγγέλου.
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Στις 7 Ιουλίου, λοιπόν, με αφορμή τα γενέθλιά της, η Nicole Kidman δημοσίευσε στο Instagram δύο τρυφερές φωτογραφίες από την παιδική ηλικία της κόρης της. Στην πρώτη, η ηθοποιός κρατά στην αγκαλιά της τη μικρή Sunday Rose, ντυμένη με ένα λευκό φόρεμα τοπ και ασορτί φιόγκο. Στη δεύτερη, βλέπουμε τη μικρή να περπατά, φορώντας μια λευκή στολή αγγέλου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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