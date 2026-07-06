Η έγκυος Αν Χάθαγουεϊ συμπλήρωσε το λευκό μίνι φόρεμά της με μπότες πάνω από το γόνατο
Η έγκυος Αν Χάθαγουεϊ συμπλήρωσε το λευκό μίνι φόρεμά της με μπότες πάνω από το γόνατο
Και απέδειξε ότι το maternity style δεν χρειάζεται να κάνει συμβιβασμούς στο στυλ.
Και απέδειξε ότι το maternity style δεν χρειάζεται να κάνει συμβιβασμούς στο στυλ.
Μετά από μια απαιτητική χρονιά, κατά την οποία προώθησε τις ταινίες The Devil Wears Prada 2 και Mother Mary, η Anne Hathaway, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί βρίσκεται πλέον στην περιοδεία για την προώθηση της νέας ταινίας του Christopher Nolan, The Odyssey, στο πλευρό της Zendaya.
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