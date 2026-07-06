Η έγκυος Αν Χάθαγουεϊ συμπλήρωσε το λευκό μίνι φόρεμά της με μπότες πάνω από το γόνατο
MARIE CLAIRE

Η έγκυος Αν Χάθαγουεϊ συμπλήρωσε το λευκό μίνι φόρεμά της με μπότες πάνω από το γόνατο

Και απέδειξε ότι το maternity style δεν χρειάζεται να κάνει συμβιβασμούς στο στυλ.

Η έγκυος Αν Χάθαγουεϊ συμπλήρωσε το λευκό μίνι φόρεμά της με μπότες πάνω από το γόνατο
Μετά από μια απαιτητική χρονιά, κατά την οποία προώθησε τις ταινίες The Devil Wears Prada 2 και Mother Mary, η Anne Hathaway, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί βρίσκεται πλέον στην περιοδεία για την προώθηση της νέας ταινίας του Christopher Nolan, The Odyssey, στο πλευρό της Zendaya.

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