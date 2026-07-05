Barack και Michelle Obama: Γιόρτασαν τα γενέθλια της μεγάλης τους κόρης τους με σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες

ΟBarack και η Michelle Obama γιόρτασαν τα 28α γενέθλια της μεγαλύτερης κόρης τους, Malia Obama, το Σάββατο 4 Ιουλίου, δημοσιεύοντας σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες και ένα βίντεο στα social media.«Χρόνια πολλά, Malia! Δεν ξέρω πώς περνά τόσο γρήγορα ο χρόνος, αλλά η χαρά να σε έχω κόρη δεν παλιώνει ποτέ», έγραψε ο Barack Obama στη λεζάντα της ανάρτησής του.